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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "Geçen haftadan itibaren İsrail ile ithalat ve ihracatı tüm ürünleri dahil edecek şekilde durdurduk. İsrail'e soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. Kimi işgüzarlar bunu görmese de devletiyle vatandaşıyla Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir. İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:10
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        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu.

        Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Dünya üzerinde nerede atalarımıza ait eser varsa onlara ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde ata mirasına sahip çıktık. Ecdadın emanetine en güzel bir şekilde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimize ayağa kaldırmak için her türlü çabayı da takdirle karşılıyoruz. Toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız da vakıflarımızdan burs alıyor.

        "İSRAİL'E BASKININ DOZUNU YÜKSELTİYORUZ"

        8'inci iyilik gemimizi de Gazze'ye ulaştırdık. Türkiye 50 bin tonla dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. Geçen haftadan itibaren İsrail ile ithalat ve ihracatı tüm ürünleri dahil edecek şekilde durdurduk. İsrail'e soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık.

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        15 bini çocuk 35 bine yakın kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için Türkiye olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Kimi işgüzarlar bunu görmese de devletiyle vatandaşıyla Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir. İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz.

        "MİLLETE BÜYÜKLENMEK KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

        İslam'a göre insan alemin özüdür. Vakıflarımız sadece insana hizmetle kendilerini sınırlandırmamıştır. Tarihimizde aç kuşlar için ağaçlar için kurulan vakıflar görüyoruz. Bir vakfiyede tüm insanların, tabiatın, gelecek kuşakların hakkı hukuku vardır. Vakıf eserleri nasıl bize vakıf sahibinin ecdadın emanetiyse kamu malı da milletin emanetidir.

        Millete hizmet yolunda rehavete üşengeçliğe 'bugün git yarın gel' kaprislerine asla ve asla yer yoktur. Bugünkü konumumuzu aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek kesinlikle kabul edilemez. Milletin derdiyle dertlenmedikçe hangi vazife olursa olsun insan için yüktür. "

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