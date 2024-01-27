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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"2060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Şehir hastanemiz gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu.

Bu dev hastanenin altyapısı itibariyle buranın yollarıyla alakalı, 'Kim yaptı' diye sorarsınız değil mi? Büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Altyapı olarak yollarını yapmadı. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. İlk etabı hallettik ama yetmez. Yollarıyla alakalı ikinci etabını yine Ulaştırma Bakanlığımız yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım hizmetlerimizin nişanesidir.

Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte güzel İzmir'imizin güzel insanları Hamza Dağ'ı İzmir'in başına getirecek ve İzmir'imizin altyapı çileleri sona erecek. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli biz yaptık, sahilde birçok yolları yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Gerek merkezi yönetim olarak biz, büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız.

21 YILDA YAPILANLAR

Hiçbir eser üretmeden şehre yük olanlara ibret olmasını istiyoruz. 2002 yılında hükümete gelirken sizlere bir söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. 800 bin yeni öğretmen atadık. Üniversiteyi herkese hak haline getirdik. Mesleki eğitimi ayağa kaldırdık. Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.

Terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Türkiye'nin dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Yargı teşkilatımızı baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti verecek altyapıya kavuşturduk. Yargılama sürelerini kısaltarak adaletin hızla tesisini sağladık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 km'den aldık 30 bin km'ye yaklaştırdık. Ulaşım hatlarını çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT hattını da hizmete alarak çalışmalarımızı taçlandıracağız.