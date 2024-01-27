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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | Son dakika haberleri: Ayşegül Çınar'ı öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!

        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!

        Ankara'da, dün akşam saatlerinde, eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabancayla vurulan ve hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ayşegül Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Çınar'ı, barışmak istemediği için öldüren katil zanlısı M.A.'yı arama çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:42
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        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın (44) evine gitti.

        BARIŞMA İSTEĞİNE OLUMSUZ YANIT

        DHA'da yer alan habere göre M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı.

        AYŞEGÜL'Ü ÖLDÜRÜP KAÇTI

        Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Ayşegül Çınar'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis, M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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