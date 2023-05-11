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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira artışları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pursaklar Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, "Asıl sorunumuz enflasyon" diyen Erdoğan, "Seçim sonrası kirayı artıranların üzerine çok farklı gideceğiz bunu bilsinler" dedi

Giriş: 11.05.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Pursaklar Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Milletimiz kazanımlarına el uzatanları affetmez. Terör örgütü ile yürüyenleri affetmez. Biz Türkiye'de kısır döngüyü kırdık. Türkiye artık küresel bir güç haline geldi.

KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Allah'ın izni ile bu ülkenin her sorununu çözdüğümüz gibi bu sorunun üstesinden de biz geliriz. Önümüzdeki dönemde de daha iyisini yapacak olan da yine biziz.

"BU MİLLETİ GÖNÜLDEN SEVİYORUZ"

Kovid salgınında dünyadaki üretim ve tedarik zincirleri kırılırken biz daha çok ürettik. Enerjide dünyadaki gelişmeleri kendi lehimize çevirdik. Peki muhalefet ne yaptı? Kazandıkları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceği ile ilgili bay bay Kemal namus sözü vermişti. Ankara'da otobüsler ve su bedava olacak denilmişti, oldu mu? Kimseyi kapı dışarı etmeyeceğiz dedi bay bay Kemal, Ankara'da İzmir'de İstanbul'da benim işçi kardeşlerim işlerinden oldu.

"TERÖRDEN TEMİZLEDİĞİMİZ DAĞLARDAN ŞİMDİ PETROL FIŞKIRIYOR"

Terörden temizlediğimiz dağlardan şimdi petrol fışkırıyor. Şimdi neden orada 40 yıldır terörün bitirilmediğini anlıyor musunuz? Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bu milleti gönülden seviyoruz. 14 Mayıs'ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? "

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