Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz bu şehri tüm kalbimizle, Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

20 yıldır gece gündür ülkemize eser vermek, milletimize hizmet vermek için çalışıyoruz. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı. Şu an itibariyle 60 bin kişi var dediler. Biz vesayetin oyunlarını sizlerle bozduk. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını birlikte yıktık. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını boşa çıkardık. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık, gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline getirmeye hazırlanırken, sizlerle yola çıkıyoruz.