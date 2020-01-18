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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

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"İLK HIZLI METRO HATTI"

Ülkemizin kazı çalışlmaları en hızlı yürütülen projesidir. Bu süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kazının yüzde 94’ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayları döşemeye başlıyoruz. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon sitemi ve metro vagonları da gerçekleştirilmiş olacak. Bu dönemde ülkemizde üretilen hiçbir işi dışarıdan getiremeyiz. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak Havalimanı-Gayrettepe hattındaki ulaşım 35 dakikada tamamlanacak.

"İSTEMEZÜK DİYORLARDI"

Ulaşımda İstanbul'a çağ atlattık. Önce Marmaray... İstemezük diyorlardı, kim diyordu, CHP zihniyeti. Açılışından bu yana 500 milyon kişi geçti. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim açtığımız yerlere. Şimdi bu istemezük diyenler Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden geçiyorlar. Saygı duyalım demezler. Onlar isteseler de istemeseler de biz hizmete devam edeceğiz. Yavus Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, istemezük dediler. İnşallah orada da bir raylı sistemi yapacağız. Şu anda İzmir-İstanbul arasında 3 saat 15 dakikaya indirdik. 8-8 buçuk saatlik yolu buraya indirdik. Bay Kemal, İzmir Milletvekili teşekkür et, bunlarda bu yok.

Marmaray ve Avrasya'dan sonra yeni tünelimiz, Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını da bitirdik. İBB Başkanı olduğumuzda İstanbul'da raylı sistem 34 kilometreyi zar zor buluyordu.

"HİZMETTEN ALIKOYMAYIZ"

Hatırlarsanız 1989 yılında belediyelerin büyük bölümü CHP çizgisindeki partilerin eline geçmişti. Ardından yapılan seçimlerde hepsi tarihe gömüldü. Biz de aynı dönemde başladığımız yolcuğumuzu başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı ile sürdürdük. Böyle ağır bir sorumluluğun altına girmek herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği fırsatı en güzel şekilde değerlendirirseniz uzun bir yol açılır. Ama işi siyasi şaklabanlığa vurursanız millet de size ilk fırsatta dersi verir. Amacımız kimseyi dövmek, kimseyi rencide etmek, hizmetten alıkoymak değildir.

İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür.

Halka hizmet veren herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyorum. İzmir, Diyarbakır, Mersin gibi farklı partilerce yönetilen şehirlere yatırım yapılmasını sağladık.

İstanbul'da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmek istediğimiz hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz.

"MONTRÖ İLE İLGİSİ YOK"

İstanbul'da bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı yapmışlar. hani Millet İttifakı var ya... Millet mi, zillet mi ayrı konu... Hala Montrö diyorlar... Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemimden beri savunuyorum.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbiri bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri bulunmadığından eminim. 2011 yılından beri anlattım. Bir kez daha tekrar ediyorum. Boğaz'dan yılda ortalama 45 bin gemi geçiyor. 500 bin kişi 2 yaka arasında idip geliyor. Gemi geçisini engelleme imkanımız bulunmuyır. Ama bunlar Montrö'nün nereyle ilgili olduğundan haberleri yok. Bir defa Kanal İstanbul'un Montrö ile yakından uzaktan alakası yok.

Adım adım dersimizi çalıştık. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.

Projenin inşasında ve finansmanında sıkıntı yaşamayacağız. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile tammalayacağız ve bu abide eseri milletimize kazandıracağız.

"BİR MUHALEFET ANLAMADI"

Hadi Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim'i, Kanal İstanbul'u bir kenara bıraktık. Bu projeleri anlamıyorlar diyelim. Güney sınırlarımızı güvenlik altına alma gayretine ne diyeceğiz? Hala ne işimiz var Suriye'de diye sorabilen bir kafa Türkiye ve Türk milleti ile gönül bağlarını koparmış demektir. Bütün dünya anladı bir tek bizim muhalefet partisi yöneticiler anlamadı.

Şimdi de 'Ne işimiz var Libya'da' diye soruylar. Birkaç ay önce 'Akdeniz'de herkes var, biz yokuz' diye bizi suçluyorlardı.

Ülkemizin Libya'da ne işi olduğunu sormakla, Akdeniz'de ne işi olduğunu sormak aynı şeydir.