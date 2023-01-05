Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-AK Parti mobil uygulamasının da devreye girmesiyle, teşkilat faaliyetlerimizi de daha hızlı yürütebileceğiz.
-Genel Merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak bu çalışma
-Vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandırma imkanı sunacağız.
-AK Parti Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum
-Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti'dir.
-Diğer partiler vatandaşı yalnızca seçimden seçime hatırlarken biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız.
-Biz kimsenin ne yaptığına bakmadan, sözümüzü milletimize söylemeye ve hizmetimizi millet için yapmaya devam edeceğiz.
-AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere 'Vizontele' muhalefetin hayalleri dahi yetişemez.
-Sahada en fazla gözüken, en fazla koşturan ve faaliyet yürüten teşkilat biziz.
-Pazartesi günü Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık.
-Salı günü sözleşmeden kadroya geçen yaklaşık 500 bin emekçimizin sevincine ortak olduk.
-Dün memur ve emekliye yeni zam müjdemizi verdik.
-Yarın Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle bir araya geleceğiz.
'BUNLARIN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL'
-Bunların, milli teknoloji hamlemizi, Togg'u, Kızıl Elma'yı, Anka'yı idrak etmesi mümkün değildir. Bunların teknolojiye bakışı meşhur film cümlesi 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' lafını geçememiştir.
-Son 20 yılda, Türkiye'yi teknoloji alanında takip edilen ülke yapmak için çok büyük yol kat ettik.
-Ar-Ge merkezlerimizin sayısını sıfırdan 1249'a yükselttik. Teknopark sayımızı 96'ya çıkarttık.
-Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.
-E-devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor.
-Kendi savaş gemisini üreten ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız.
-İHA ve SİHA üretiminde artık dünyada 3 ülke içerisindeyiz.
Devamı geliyor....