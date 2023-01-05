Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor

Giriş: 05.01.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti mobil uygulama tanıtımında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-AK Parti mobil uygulamasının da devreye girmesiyle, teşkilat faaliyetlerimizi de daha hızlı yürütebileceğiz.

-Genel Merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak bu çalışma

-Vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandırma imkanı sunacağız.

-AK Parti Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum

-Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti'dir.

-Diğer partiler vatandaşı yalnızca seçimden seçime hatırlarken biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız.

-Biz kimsenin ne yaptığına bakmadan, sözümüzü milletimize söylemeye ve hizmetimizi millet için yapmaya devam edeceğiz.

-AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere 'Vizontele' muhalefetin hayalleri dahi yetişemez.

-Sahada en fazla gözüken, en fazla koşturan ve faaliyet yürüten teşkilat biziz.

-Pazartesi günü Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık.

-Salı günü sözleşmeden kadroya geçen yaklaşık 500 bin emekçimizin sevincine ortak olduk.

-Dün memur ve emekliye yeni zam müjdemizi verdik.

-Yarın Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle bir araya geleceğiz.

'BUNLARIN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

-Bunların, milli teknoloji hamlemizi, Togg'u, Kızıl Elma'yı, Anka'yı idrak etmesi mümkün değildir. Bunların teknolojiye bakışı meşhur film cümlesi 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' lafını geçememiştir.

-Son 20 yılda, Türkiye'yi teknoloji alanında takip edilen ülke yapmak için çok büyük yol kat ettik.

-Ar-Ge merkezlerimizin sayısını sıfırdan 1249'a yükselttik. Teknopark sayımızı 96'ya çıkarttık.

-Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.

-E-devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor.

-Kendi savaş gemisini üreten ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız.

-İHA ve SİHA üretiminde artık dünyada 3 ülke içerisindeyiz.

Devamı geliyor....

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fransa'da aktivistler Başbakanlık binasını hedef aldı
Fransa'da aktivistler Başbakanlık binasını hedef aldı
En pahalı sözleşmeye imza atan sporcular
En pahalı sözleşmeye imza atan sporcular
İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı
İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı
EYT Meclis'e sunuluyor...
EYT Meclis'e sunuluyor...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.