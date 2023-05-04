Kılıçdaroğlu: İki grup benimle uğraşıyor

CHP lideri "Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. 15'inde huzurlu bir sabaha uyanacağız. En rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak. Eleştirilmekten korkuyor. Eleştiriden değerli bir şey yoktur. Akıl akıldan üstündür. İstişare çok önemli. Bir devlet bir kişinin iki dudağına emanet edilemez. Liyakat şarttır. Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz; KPSS'ye girip mülakatta eleniyorsa bir evladımız hakkı yeniyor demektir. Mülakatı kaldıracağım. O da söylemeye başladı. Elinden tutan mı var, kaldır" diye konuştu.

Niğde'nin patatesinin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sen çiftçiyi toprağa küstürürsen nasıl üretecek? Hiçbir çiftçi, üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Herkes ne ekeceğini bir yıl önce bitecek. Çiftçiyi zarar ettirmeyeceğiz, toprağa küstürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Köyler boşalıyor" diye sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı, "Kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Her genç ve kadın zamanı gelince emekli olacak. Köy okulları kapatıldı, bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Çocuğunu okula gönderecek bir anne düşünün. Geliri yetersiz olduğu için beslenme çantasına ne koyacağını düşünür. Evladı işsizse o evde huzur olmaz. Bunların üzerinde bile durmuyorlar, çünkü onlar 5'li çeteleri savunuyorlar. Bütün çocuklar okula gidecek, bütün çocuklar aynı yemeği yiyecekler, güzel beslenecekler" diye konuştu.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, "Kim terör örgütlerinin yanında olursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan bir asker şehit oldu. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben düzenli askerliğe gönderen birisiyim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Egemen gücün tehdidin altındaysanız, bu Türkiye için bir beka sorunudur. Aynı şekilde tank-palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O fabrikayı Katar'dan alıp şerefli ordumuza vereceğiz. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Türk Lirası yerlerde sürünüyor" dedi.

"Milleti açlığa, yoksulluğa mahkum ettiniz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar ekmek alamıyor. Onlar mı yoksa huzurdan, kalkınmadan mı yanasınız? En büyük arzum Türkiye'yi büyütmek, genişletmek. Malvarlığımı araştıracaklarmış, araştırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.