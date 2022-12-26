Çocuğunun gözü önünde karısını boğazından bıçakladı!

AA'da yer alan habere göre, ilçede yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" şeklinde söz sarf ettiği öğrenildi.