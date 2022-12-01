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Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu

İstanbul'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Beylikdüzü'nde yaşanan olayda, bir evde biri kız 2 genç silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Korkunç olayla ilgili ifade veren anne ise, oğlu ile arkadaşının tek kurşunla yaşamlarına son verdiklerini iddia etti

Giriş: 01.12.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu -Son dakika haberleri
Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu
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DHA

Son dakika... Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

ANNE VE AĞABEYİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

TEK KURŞUNLA ÇİFTE ÖLÜM İDDİASI

Öte yandan annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusug Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayıp intihar edeceklerini söylediklerini kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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