Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

TEK KURŞUNLA ÇİFTE ÖLÜM İDDİASI

Öte yandan annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusug Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

Annenin, saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayıp intihar edeceklerini söylediklerini kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.

Fotoğraflar: DHA