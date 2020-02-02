AA

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyü Şaban mezrasında çuval üzerinde karda kayan çocukların üzerine yüksek kesimden büyük bir kar kütlesi düştü.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Çocukların bellerine kadar kar altında kaldığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Büyük korku yaşayan çocukların panik hali cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

AA'da yer alan habere göre köy muhtarı Cevdet Tartar, yaptığı açıklamada, çocukların her zaman o bölgede kayak yaptığını belirterek, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLAR KIL PAYI KURTULDU"

Tartar, "O sırada köy hizmetleri ekipleriyle mezranın yolunu açıyorduk. Çocuklar güle oynaya kayak keyfi yapıyordu. Birden çocukların üzerine çığ düştü ve çocuklar kıl payı kurtuldu. Çocuklar kayarken başka bir arkadaşları da onları çekiyordu. Dolayısıyla çığın düşme anını da tesadüfen kaydetmişler. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı" dedi.