Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin kurultay tarihi belli oldu | Son dakika haberleri

        CHP'nin kurultay tarihi belli oldu

        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı tarihi belli oldu. Buna göre kurultay 28 ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin kurultay tarihi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının, haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları sonucunda tutuklanmasını eleştirdi.

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya değinen Yücel, "Tertemiz kurultayımızı lekelemeye, CHP'yi adliye köşelerine taşımaya, haksız ve hukuksuz davalarla CHP'nin iktidara yürüyüşüne taş koymaya çalışanlar hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar." dedi.

        Yücel, yeni parti programı çalışmalarının 81 ilde, 973 ilçede, üniversitelerle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle eş zamanlı çalışılarak gerçekleştirildiğini aktararak, "Parti programımız partinin kuruluş ilkeleri ve kuruluş amacı doğrultusunda, CHP'den beklentilerin her birine açık, net, somut cevaplar veren kapsamlı bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        OLAĞAN KURULTAY 28-30 KASIM'DA YAPILACAK

        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.

        Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

        "28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir."

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, "TBMM'yi etkisizleştirecek, kurumlar üzerinden kendilerine kaynak yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak, işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, öğrencinin kısacası hiç kimsenin yarasına merhem olmayacak bir bütçe" ile karşı karşıya oldukları değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa