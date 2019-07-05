05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.
Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.
Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.
Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı, İstanbul ve Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ın kara kalemle çizilmiş resimlerini bulunduğu tablo hediye etti.
Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo armağan etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi basına kapalı devam etti.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmenin ardından "Kendilerini ağırlamaktan gurur duyduğumu belirtir, hoş geldiniz diyorum" dedi.
İmamoğlu'ndan sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Başkanla beraber güzel bir kahve içtik, 40 yıl hatırı var. Kendisi uzun bir çabanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez aldı. Uzun bir çabaydı. İstanbul'un rantına değil, sorunlarına talip oldu. Ekrem Başkanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ayrı bir anlamı var. Bundan sonraki süreç hizmet yarışı süreci. Kendisi sorunları biliyor, sorunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü veriler de var. İyi bir ekibi olacak, liyakatli bir ekibi olacak. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımız yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak. Herkes çalışacak, herkes alın teri dökecek, herkes sorunları çözecek. Buraya özgüvenle geldim. Çünkü kendisine güveniyorum. İnşallah başarılı olacaktır, bundan yüzde 100 eminim."
YÖNETİM SİSTEMİ MESAJI
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni parti kurulacağı iddiaları ve yönetim sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri şunları söyledi:
"Yeni partilerin kurulması benim ilgi alanımın dışında. Yeni kurulacak partiler kurulur mu kurulur mu izliyorum. Eski sisteme dönüş talebimiz bizim hiç olmadı. Darbe hukukun arınmamış bir anayasa varsa eski sisteme dönmek uygun değil. Anayasa'da köklü değişiklikler gerekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Biz demokratik bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir zaman eski sisteme övgüler dizmedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu görüyoruz ve tanığıyız. Dünya kadar sorunu olan bir Türkiye'nin demokratik bir parlamenter sistem içinde, liyakat sistemi içinde biz isteriz. Adı ne olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın; demokrasi, hak, adalet olmasını diliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!