İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

İBB GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİNE ÇAKILCIOĞLU GETİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Çakılcıoğlu'nu İBB Genel Sekreter Vekili olarak göreve getirilmişti. İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığı bildirilmişti.

FATİH ALTAYLI YAZMIŞTI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran'daki yazısında "Duyduğum kadarı ile Belediye’deki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş" diyerek Erkut'u işaret etmişti.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Giresun’da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı.

2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na da üstlenmişti.

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi.