TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP'lilerin tepkilerini sürdürmesi üzerine genel kurulda birleşim kapatıldı.

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DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'un açılışında konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne de bunu teşvik edene, yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür; fakat halk denilen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murat edenler açısından irrasyonel olur. Benim şahsi tutumum Cumhuriyet’in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam mümkün değildir" dedi.

"19 MART DARBESİ OLARAK ANILACAK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündem dışı konuşmalar bölümünde kürsüye çıkarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki bu sabah şafak vaktinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın evine 20 araçlık bir polis konvoyuyla baskın yapıldı. Avukatlar, milletvekilleri eve giremedi. O dakikadan sonra şehrin Avrupa yakasındaki metrolar iptal edildi. O dakikadan sonra internet zayıflatıldı. Üzülerek söylüyorum, bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. Bugün yapılan bu operasyon 12 Mart ve 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir; 19 Mart darbesi olarak anılacaktır. Maalesef ki iktidar otokratik bir rejime geçme çabasındadır. Türkiye'nin 1'inci partisi, atanmış, seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada CHP bitirilmeye çalışılırken, Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsunuz, dünyaya rezil ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın konuşması sürerken diğer CHP milletvekilleri de kürsüye çıktı. Konuşmasına devam eden Ali Mahir Başarır, yargı ve hukukun gasbedildiğini belirterek, "Birileri atadığı rektörlerin, kirli mahkeme kararlarının arkasına sığınarak darbe yapabilir. Sizin arkanızda bu dakikadan sonra darbe ve darbeyi hazırlayan atadığınız yargıçlar var, CHP grubunun arkasında 86 milyon var, halk var. Biz halka güveniyoruz, biz hakka güveniyoruz siz ise hakkı da halkı da iradeyi de demokrasiyi de bir kenara ittiniz" dedi.

GENEL KURUL KAPANDI Başarır'ın konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri kürsünün önünden ayrılmadı ve alkışlar ile 'Hak, hukuk, adalet', 'Birleşe birleşe kazanacağız' şeklinde sloganlar attı. DEM Parti milletvekilleri de ayağa kalkarak CHP'lilere destek verdi. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerinin yerine geçmesine talep etti. CHP'li vekillerin alkış ve sloganları sırasında AK Parti milletvekilleri de sıralara vurdu. Yaşananlar üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 20 dakika ara verdi. Genel Kurul, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. CHP milletvekillerinin kürsü önünden ayrılmaması üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, çalışma düzenin sağlanamadığını vurgulayarak birleşimi 20 Mart Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.