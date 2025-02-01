Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den engelliler yönelik projeler! Özgür Özel açıkladı | Son dakika haberleri

        CHP'den engellilere yönelik projeler! Özgür Özel açıkladı

        CHP'de iki gün süren engelliler çalıştayı başladı. CHP lideri Özgür Özel, iktidar olmaları durumunda atılacak adımları sıraladı. Özel, iktidar olmaları halinde engellilerin sorunlarını hızla ve kararlılıkla çözeceklerini belirterek sosyal yardım ve engellilerle ilgili çalışmalarda hak edenler arasında ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den engellilere yönelik projeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak." dedi.

        İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Engellilik Çalıştayı'nda konuşan Özel, çalıştayın engelliler konusunda sorunların çözümüne, partileri için de hazırlanacak programa katkı sağlayacağını ifade etti.

        Özel, iktidar olmaları halinde engellilerin sorunlarını hızla ve kararlılıkla çözeceklerini belirterek sosyal yardım ve engellilerle ilgili çalışmalarda hak edenler arasında ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

        REKLAM

        Engelliler ve engelli bakımlarını yürütenlere verilen maaşların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, Meclis'te CHP çoğunluğu ve CHP'li bir cumhurbaşkanı olduğunda şunları yapacaklarını söyledi:

        "Engelli farkındalığının kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü bütçesi olan Engelliler Bakanlığı kurulacak ve bu bakanlığın başında engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil, hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak."

        Özel, gereksinimli çocukların örgün eğitimi dışında aldıkları rehabilitasyon yardımlarını hafta en az 40 saat olarak uygulayacaklarını anlatarak özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin ücretine devlet desteği sağlanacağını, maaşlarının artırılacağını ve tazminat hakkı tanınacağını belirtti.

        Geçen yıl engelli öğretmen ataması yapılmadığını kaydeden Özel, "2 bin 500 engelli öğretmen ataması bekliyor. İktidarımızda atanmayan ve atanamayan engelli öğretmenler sorununu ortadan kaldıracağız. İktidarımızın ilk bakanlar kurulu toplantısında atama bekleyen bütün engelli öğretmenleri atayacağız. Engellilerin sağlığa ulaşmada muayene ücreti, katılım payı, ortez ve protez, her türlü tıbbi yardımcı malzemeden asla katkı payı almayacağız." diye konuştu.

        Dün başlayan çalıştay yarın sona erecek.

        İŞÇİŞLER KADRO TALEBİYLE SLOGAN ATTI

        Çalıştayın düzenlendiği merkezin girişinde Büyükşehir Belediyesinin temizlik işlerini yapan taşeron firmada çalışan işçiler "güvenceli çalışmak istiyoruz" yazılı pankart açarak slogan attı, kadro talep etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Habertürk Anasayfa