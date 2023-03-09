CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın başında olduğu "Saha Seçim Koordinasyon Başkanlığı" kuruldu. Toprak, ittifaktan diğer partilerin kurmaylarıyla görüşecek. Ortak aday Kılıçdaroğlu ile diğer liderlerin programları çakışmayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak adayı olduğu açıklandı. CHP lideri her Salı saat 13:30’da farklı bir kentte vatandaşlara seslenecek, koordinasyonu ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve her hafta nöbetçi olan bir CHP Grup Başkanvekili sağlayacak.

LİDERLER FARKLI İLLERDE OLACAK

Öte yandan seçim propaganda dönemi başladıktan sonra da yeniden bir ayarlama yapılacak. CHP'de Saha Seçim Koordinasyon Başkanlığı kuruldu. Başında da Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak yer alıyor. Erdoğan Toprak, Millet İttifakı'nda yer alan diğer partilerin de saha seçim koordinasyon başkanlarıyla görüşerek liderlerin programı ayarlanacak. Buna göre hiçbir lider, ortak aday Kılıçdaroğlu ile aynı gün aynı ilde bir program yapmayacak, liderlerin programı çakışmayacak.