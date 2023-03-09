CHP'de seçim hazırlıkları! 81 ile gidecek

AA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim takviminin belirlenmesinin ardından 5 genel başkanın katılımıyla yol haritasını açıklayıp, seçim kampanyasını başlatacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından CHP'deki kampanya hazırlıkları da başladı. Genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu kuran CHP'de, ilk olarak partinin seçim otobüsleri ve ses sistemleri bakımdan geçirildi, ayrıca araç giydirmeleri de yapılmaya başlandı. Partide, seçim sloganlarının belirlenmesinin ardından broşür ve afişler bastırılacak. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kampanya döneminde hareketli müzikler tercih edilmeyecek.

KAMPANYA DÖNEMİNDE 81 İLE GİDİLECEK Kılıçdaroğlu'nun, yoğun bir kampanya dönemi geçirmesi ve bu kapsamda ilk gezisini yarın Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine yapması bekleniyor. Geziye, Millet İttifakı'nı oluşturan bazı partilerin genel başkanlarının da katılması öngörülüyor. Kılıçdaroğlu, seçim takviminin açıklanmasının ardından 81 ilin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Seçim bölgesine göre, gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak.

ROZETİNİ ÇIKARDI Habertürk yazarı Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben sadece CHP’nin ya da CHP’ye gönül vermiş olanların değil, beni aday gösteren bütün partilerin ve her kesimden, her renkten bütün vatandaşlarımızın cumhurbaşkanı olacağım. Parti rozetimi bunun için çıkardım" demişti.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyaretlerinin ardından yol haritasının açıklanacağı tanıtım toplantısı yapacak. Ankara Spor Salonu için görüşmelere başlanırken, toplantı için 12 Mart ve 19 Mart tarihleri öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 5 partinin genel başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı toplantıda, seçimin kazanılması durumunda yapılacak icraatlar açıklanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim gezilerinin dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, destek isteyeceği de belirtildi.