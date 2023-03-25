CHP'de milletvekilliği için kimler başvurdu?

CHP’de aday adaylığı başvuruları tamamlandı. İstanbul'dan başvuru yapanlar arasında dikkat çeken isimler var. O isimlerin başında 2020 yılındaki kurultayda Parti Meclisi’ne seçilen başörtülü Sevgi Kılıç geliyor.

Ayrıca CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve aktivist Hacer Foggo da adaylık başvurusu yapan isimler arasında. 2010 yılında TSK'ya karşı psikolojik bir harekat olduğu ve buna karşı yeterli mücadele edilmediği gerekçesiyle istifa eden emekli Tuğamiral Türker Ertürk de adaylık başvurusu yaptı.

BERHAN ŞİMŞEK, RESSAM SAİT ZAİMKELEŞ

Geçmiş dönemde CHP'den milletvekili seçilen oyuncu Berhan Şimşek de başvuruda bulundu. Adaylık başvurusu yapan bir diğer sanatçı ressam Sait Zaimkeleş oldu.

SEDEF KABAŞ'TAN ADAYLIK BAŞVURUSU

Ayrıca geçtiğimiz yıl “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen gazeteci Sedef Kabaş da başvuru yaptı.

İletişim bilimci ve Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat da İstanbul’dan adaylık başvurusunda bulundu. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Erdoğan Toprak, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, İbrahim Kaboğlu, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın, Cihangir İslam, Mehmet Bekaroğlu, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Gökçe Gökçen İstanbul’dan aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında göze çarpıyor.