İstanbul'da Cezayirli kadının otelde şüpheli ölümü
İstanbul'da Cezayirli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle Tunuslu bir iş insanı ile görüştüğü otelde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Otelin penceresinden düşen kadının ölümüyle ilgili iş insanının tutuklandığı belirtildi
Fatih'te Tunuslu iş insanıyla alacak verecek meselesini görüşmeye giden Cezayirli kadın otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Tunuslu şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Tunuslu iş insanı Mohammed B.'nin kaldığı otele gitti. Akşam saatlerinde alacak verecek meselesini görüşmek için otel odasında bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mohammed B., otel odasında Lounici'yi darp etti. Bir süre sonra Lounici, bilinmeyen bir nedenle otel odasının camından düşerek ağır yaralandı.
TUNUSLU İŞ İNSANI TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Lounici, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli Mohammed B. gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunuslu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntülerde, şüpheli Mohammed B.'nin Fouza Lounici'nin kaldığı odaya girdiği, bir süre sonra kadının otelin camından aşağıya düştüğü görülüyor. O esnada sokakta telefonla konuşan vatandaş ise, kadının aşağıya düştüğünü görünce kenara çekilerek kaçıyor.