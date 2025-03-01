Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

AA'da yer alan habere göre "Terörsüz Türkiye" hedefinin, güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınma ve demokrasinin standartlarını yükseltme bakımından da son derece kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

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"Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa birçok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir."

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Yılmaz, terörün ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlediğine, demokratik standartların yükselmesine, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırdığına dikkati çekerek "Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır" değerlendirmesini yaptı.

Son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanların teröre rağmen yapıldığını, terörün istismar ettiği konuların da büyük oranda ülke gündeminden çıkarıldığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiçbir demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir. Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildiğini ve kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapıldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki, bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun. 85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir."