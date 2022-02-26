Cerrahpaşa'da doktora saldıran zanlı tutuklandı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde dün görevli doktor D.D.A’nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D’nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğramıştı.

Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak ‘Kasten Adam Yaralama’ suçundan dün adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede sevk edilen şüpheli bugün adli makamlarca tutuklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" dedi.