Cerrahpaşa'daki ameliyatlar ile ilgili açıklama

"EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ İSE TÜM BİRİMLERİMİZDE EŞZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"
Aydın, şunları kaydetti: "Sayın Sağlık Bakanımız, dün yaptığı basın açıklamasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz Hastanesi için yerleşkemizin bitişiğinde bulunan, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim'de yakın zamanda yenilenerek hizmete açılmış olan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin kullanımına açıldığını ifade etmiştir. Cerrahpaşa'nın yaşadığı bu sürece hızla bir çözüm ürettiği için Sayın Sağlık Bakanımıza hastalarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim."