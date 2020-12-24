Cemre Kemer'in yakın arkadaşları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, koronavirüs sebebiyle nikaha internet üzerinden gerçekleştiren bir toplantı ile katıldı.

Şarkıcı, bu kareyi, "Canlarım her an benimleydi. Henüz fotoğraflar yok tabii ki. Bende de telefon yoktu. İki gün ortalıkta olmadığım için size bir şeyler toparlamaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.