Cem Yılmaz'a Twitter'da büyük tepki!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'a PKK ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine sessiz kalması yüzünden kullanıcılar tepki göstererek yakında vizyona girecek yeni filmi için boykot kampanyası başlattılar. Sosyal medyada "CemYılmazFilmineGitmiyorum" etiketi ile başlatılan boykota kullanıcılar yoğun bir şekilde destek verirken ünlü oyuncuya sert tepki gösterdiler.

İşte o paylaşımlardan bazıları...