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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik: Terör örgütü feshini ilan etmesi gerekmekte | Son dakika haberleri

        Çelik: Terör örgütü feshini ilan etmesi gerekmekte

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye konusunda, "Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir. PKK kararını kısa sürede açıklamalı. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleriyle takip ediliyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:26
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        Çelik: Terör örgütü feshini ilan etmesi gerekmekte
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreci, Hindistan-Pakistan gerilimi ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

        AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

        "Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler.

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        Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak."

        ‘YENİ OLUMLU ADIMLARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR’

        Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun ortadan kalkması demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanmasına imkan verecek. Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir.

        HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMALARI HAKKINDA

        Dün akşam gece geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı. Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı savaş uçaklarıyla saldırı söz konusu oldu. Biz Pakistan’a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Pakistan tarafı terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz.

        Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Görüşmenin mahremiyeti esastır. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz.

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