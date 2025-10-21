Habertürk
        Çelik'ten Özel'e tepki: Vahim bir 'siyasi itiraf' bu

        Çelik'ten Özel'e tepki: Vahim bir 'siyasi itiraf' bu

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:36
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

        Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın." ifadelerini kullandı.

        Çelik şunları söyledi: "Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

        Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni” kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu.

        Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

        Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

