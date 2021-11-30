Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Gürcan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında; terörle mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı. 1 yılı aşkın bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon düğmesine basıldı. Gürcan geçen hafta İstanbul’da gözaltına alınarak, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada kendisine detaylı sorular yönetildi. Gürcan’ın emniyet ifadesine ve casusluk görüntülerine Habertürk ulaştı.
İfadesinde TSK geçmişini aktaran Gürcan, 2019'dan yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Özellikle bu danışmanlık hizmetlerini; Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişimine açık; kaynaklardan derlediğini öne sürdü, casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli belge ve bilgi paylaşımı yapmadığını savundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, akşam saatlerinde "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.
Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
GÖRÜNTÜLER SORULDU
Gürcan’a teknik takip sırasında elde edilen görüntüler de soruldu. O görüntülerde; Gürcan yabancı ülke misyon şefleri ile Ankara’da bir otelde ve bir AVM otoparkında görüşüyordu. Ayrıca görüştüğü kişilerden zarf aldığı anlar görülüyordu.
ZARF İÇİNDE 400 DOLAR
Sorguda Gürcan’a bu görüntüler soruldu. “Görüştüğünüz şahıs kimdir? Ülkenizin askeri ve diplomatik faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu şahsa ne amaçla veriyordunuz? Zarfın içerinde ne vardı?” denildi. Gürcan bu soruya şu yanıtı verdi:
“Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli diplomat olan … beydir. Kendisine faydalanması maksadıyla açık kaynaklardan hazırladığım sadece Türkiye’yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar bulunmaktadır.”
“İSTİHBARATÇI TAVRI ÇIKARMADIM”
Gürcan’a sadece görüntüler değil, teknik takip sırasında elde edilen talepler de soruldu. Gürcan bu konuşmalarda sürekli “Headquarter (HQ)” kelimesini kullanıyordu.
Bu duruma ilişkin Gürcan’a “Yapılan araştırmalarda HQ ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşları için kullanıldığı, Dışişleri Bakanlıkları için bakanlık (ministry) ifadesi kullanılmaktadır. Buradan hareketle muhatabınızın istihbaratçı olduğunu bildiğiniz anlaşılmaktadır. Yabancı ve istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?” sorusu yöneltildi. Gürcan, “Ben şahsı (…) Büyükelçiliğinde diplomatik misyon temsilcisi olarak bilirim. Hal ve hareketlerinden asla bir istihbaratçı tavrı çıkarmadım” dedi.
TAPELER DE SORULDU
Gürcan’ın söz konusu diplomatlarla görüşmesinde Türkiye’nin operasyonel ya da eğitsel faaliyetler yürüttüğü Suriye, Dağlık Karabağ ve Libya gibi ülkelere ilişkin de kapsamlı değerlendirmeler yaptığı görüldü. Gürcan’a bu görüşmelerin içerikleri de soru olarak yöneltildi. Soruşturma dosyasına giren o diyaloglardan bazıları şöyle:
Diplomat: Rusya ile ilgili durum nedir? Barış antlaşması konusunda ortak gözlem merkezi ne durumda?
Gürcan: Karabağ'daki. Herhangi bir operasyonel bir vazifeleri yok dolayısıyla Türk birliklerini sahada göremeyeceğiz. Bölgede devriye gezen Türk askeri yok.
Diplomat: Yalnızca subaylar?
Gürcan: Evet, yalnızca merkezde oturan subaylar.
Diplomat: Güzel.
Gürcan: Ruslar Türk askerinin devriye gezmesini istemiyor bundan yüzde yüz eminim. Bir arkadaşım bana Ankara'nın terör eylemlerinin gözlenmesi için Türk dronelarının kullanılması gerektiğini söyledi.
Diplomat: Dronelar?
Gürcan: Ankara, istihbarat edinmek amacıyla bölgede kendi dronelarını kullanmak istediğini söyledi. Ruslar bunu istemedi.
Diplomat: Ruslar haber ve istihbarat toplayacak, Türkiye sadece izleyecek öyle mi?
Gürcan: Evet sadece izleyecek.
Diplomat: Gördüğümüz kadarıyla Erdoğan sonunda Kafkaslar'da bir yol bulmuş.
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