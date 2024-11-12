Son dakika: Cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu - Para Haberleri

Son dakika: Cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu - Para Haberleri

TCMB verilerine göre Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon doları fazla kaydedilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.113 milyon dolar olarak gerçekleşirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7.390 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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BAKAN ŞİMŞEK'İN DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın geçen ay 10 milyar doların altında gerçekleştiğine işaret ederek, "2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi." bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyrinin eşlik ettiğini belirtti. Şimşek, yıllık hizmetler gelirinin de, eylülde, 112 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Dış finansman konusuna da değinen ve bu alanda güçlü görünümün sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."