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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu - Güncel Gündem haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Duyurunun ardından gemiler Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:25
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
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        Çanakkale Boğazı'nda, gemi trafiği, sis kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü, geçici olarak askıya alındı.

        DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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        #son dakika
        #Çanakkale
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