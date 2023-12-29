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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray 7'nci kez Süper Kupa sevinci yaşamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe ise 4'üncü defa dev kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev derbinin muhtemel 11'leri ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:11
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        • 1

          Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ardından bu kez Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, dev kupa için karşı karşıya gelecek.

        • 2

          17. kez düzenlenecek Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa maçı, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        • 4

          EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

          Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        • 5

          Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

        • 7

          GALATASARAY:

          Muslera

        • 8

          Boey

        • 9

          Nelsson

        • 10

          Abdülkerim Bardakcı

        • 11

          Barış Alper Yılmaz

        • 12

          Kaan Ayhan

        • 13

          Torreira

        • 14

          Tete

        • 15

          Kerem Aktürkoğlu

        • 16

          Zaha

        • 17

          Icardi

        • 18

          FENERBAHÇE:

          Livakovic

        • 19

          Osayi

        • 20

          Djiku

        • 21

          Oosterwolde

        • 22

          Ferdi

        • 23

          İsmail Yüksek

        • 24

          Fred

        • 25

          İrfan Can Kahveci

        • 26

          Szymanski

        • 27

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        • 28

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