Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin muhtemel 11'leri

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ardından bu kez Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, dev kupa için karşı karşıya gelecek.