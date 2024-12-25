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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Büyükçekmece’de E-5’e giren dana trafiği kilitledi

        Büyükçekmece’de E-5’e giren dana trafiği kilitledi

        İstanbul Büyükçekmece'de E-5'e çıkan dana trafiği birbirine kattı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Dana daha sonra yol dışına çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:16
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        Büyükçekmece'de dana paniği
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        İstanbul E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yola giren dana trafiği kilitledi. Dana polis ve vatandaşların uzun süren müdahalesi ile yol kenarına çıkarıldı.

        Olay dün öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevkiinde yaşandı. Sahibi henüz bilinmeyen bir dana E-5’e atladı. Uzun süre trafikte başı boş dolaşan danayı gören vatandaşlar polise haber verdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen polis vatandaşların desteğiyle uzun süre danayı yol dışına çıkarmak için mücadele etti.

        Dana kovularak yol kenarına çıkarıldı. Trafik ise normale döndü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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