Bursa'da sel suları can aldı!

DHA'nın haberine göre, Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı.

11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı.