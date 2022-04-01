Bursa'da orman yangını çıktı!

Son dakika... Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.