Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde, bir fabrikada işçi olarak çalışan Adnan Y. (23),polisi arayıp, bıçaklı saldırıya uğradığını ve gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Adnan Y.'yi olay yerinde bacağına meyve bıçağı saplı halde buldu.

"2 BİN TL VE ALTINLAR ÇALINDI"

İlk müdahalesi yapılan Adnan Y. ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ifadesi alınan Adnan Y., 2 bin TL'sinin ve bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınların gasp edildiğini söyledi.

MEYVE BIÇAĞI, EVDEKİLERLE AYNI ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, olay yerine yakın çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Ancak Adnan Y.'nin ifadesinde tarif ettiği şüphelilere rastlamadı. Adnan Y.'nin çelişki ifadelerinden şüphelenen ekipler, Adnan Y.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, Adnan Y.'nin bacağına saplanan meyve bıçağının aynısı olan 4 bıçak daha bulundu.

"PARALARI HARCADIĞIMI EŞİME SÖYLEYEMEDİM"

Polis ekipleri, evden aldığı meyve bıçakları üzerine Adnan Y.'yi yeniden sorguya aldı. Adnan Y., kimse tarafından bıçaklanıp, gasp edilmediğini itiraf etti. Adnan Y., ifadesinde, ''İşe gideceğim saatlerde ben kendimi bıçakladım. Gaspa uğramadım. Eşime ait olan birikmiş 10 bin lira para vardı. Eşim paranın bende olduğunu biliyordu. Ancak ben parayı harcadım. Eşimden korktuğum için de gasp edildiğimin senaryosunu kurdum'' dedi. Adnan Y., tedavisinin ardından karakola götürüldü.