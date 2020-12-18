Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!

Son dakika: Bursa'da 3 ölümün ardından bir vaka daha!

İHA

Bursa'da sahte içkiden zehirlenenlere 62 yaşındaki Mehmet P. de eklendi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Mehmet P.'nin gözlerinin görmediği durumunun kritik olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet P. (62) akşam saatlerinde aldığı alkolleri içmek için evine gitti. Evde alkol aldıktan sonra rahatsızlaşan Mehmet P. durumunu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet P.'nin durumunun kritik olduğu ve gözlerinin de görmediği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.