Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Antalya-Isparta karayolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YAĞIŞ, KAZAYA YOL AÇTI

AA'nın haberine göre; yağışın da meydana gelmesinde etkili olduğu kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

Otobüste 35'i yolcu 38 kişinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.