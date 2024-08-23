Fenerbahçe açıkladı: 54 kişi hakkında suç duyurusu!

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Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçındaki olaylar ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan fiziksel saldırıya dair gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde hem kulüp hem de Ali Koç tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir"