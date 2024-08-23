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        Haberler Dünya İran'dan İngiltere ve Fransa'ya: "İsrail'e cevap verme hakkından vazgeçmeyeceğiz" | Dış Haberler

        İran'dan İngiltere ve Fransa'ya: "İsrail'e cevap verme hakkından vazgeçmeyeceğiz"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına ülkesinin bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'e cevap verme hakkından da vazgeçmeyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:11
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        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
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        İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

        Görüşmelerde, karşılıklı ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken Lammy ve Sejourne, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Erakçi'yi tebrik etti.

        İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in işgal ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere işaret ederek, İran'ın bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması çağrısında bulundu.

        Erakçi ise İran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak ülkesinin İsrail'in Tahran'daki terör faaliyetlerine yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

        Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü İranlı mevkidaşına ileterek, bu konuda İran ile ikili istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı, "İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" kabul ettiklerini ve İran'ın "saldırgan İsrail'i cezalandırma hakkına sahip olduğunu" ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
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