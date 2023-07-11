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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, Türkiye bugünden itibaren yüksek sıcaklıkları görebilir. Dünya genelinde etkili olan El Nino'yla birlikte geçtiğimiz günlerde dünya ortalama sıcaklıkları rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu sıcaklıkların artarak devam etmesi beklenirken, Türkiye'de de Akdeniz, Ege ve Marmara'da rekor sıcaklıklar görülebilir.

11 Temmuz Salı gününden 16 Temmuz Pazar günleri arasında Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altına giriyor. Yüksek sıcaklarla birlikte rekor dereceler ölçülebilir.

EGE'DE SICAKLIK 40 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 36-40 derece dolayında seyredecek.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Temmuz Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Muğla 36-40 C. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Meteorolojik verilere göre; yarından (11 Temmuz) itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. #Meteorolojik verilere göre;

Yarından itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.



☀️Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır.



📎https://t.co/xEY26OElGr pic.twitter.com/c9yX98oLPM — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 10, 2023

MARMARA'DA REKOR SICAKLIK Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin analizlerine göre, 11 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıkları önemli ölçüde artıyor. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor" denildi. REKLAM Buna göre 11-16 Temmuz tarihleri arasında bazı büyükşehirlerde beklenen sıcaklıklar şöyle: Ankara : 31-35 İstanbul : 32-36 İzmir : 36-40 Edirne : 37-41 Çanakkale : 36-39 Muğla : 36-40 Adana : 38-42 Antalya : 37-43 Kayseri : 30-32

İSTANBUL REKORUNU KIRABİLİR Yapılan tahminlere göre, İstanbul'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşabilir. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında hava sıcaklıkları 34,3 dereceye ulaşarak 95 yılın sıcaklık rekoru kırılmıştı. Bu sene İstanbul'da beklenen sıcaklığın 36 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. HASTA, YAŞLI VE ÇOCUKLAR İÇİN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklardan etkilenebilecek yaşlı, hasta ve çocuklar için uyarı yaptı. Uyarıda "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. REKLAM

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ: TEMMUZ EN SICAK AY Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve bunun daha da artacağını bildirdi. WMO tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında "benzeri görülmemiş bir artış" gözlemlendiği belirtildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığı ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağı ifade edildi. WMO İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, temmuzun ilk haftasının "şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta" olarak kabul edilebileceğini aktardı. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde, haziranda günlük sıcaklıkların normale kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden Baddour, Antarktika'daki deniz buzu seviyesinin geçen ay en düşük seviyeyi gördüğünü belirtti. REKLAM Baddour, can kaybına ve göçe neden olacak şiddetli yağışların, aşırı hava ve iklim olaylarına da işaret edebileceğini kaydetti. El Nino koşullarının, en sıcak yılın asıl 2023 sonrası gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Baddour, beklentiler doğrultusunda 2024'te sıcaklıklarda rekor kırılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

"GERÇEKTEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞTİR" WMO'nun Dünya İklim Araştırma Programı Başkanı Michael Sparrow da "Antarktika çevresinde gördüğümüz deniz buzundaki erimelerin gerçekten eşi benzeri görülmemiştir." değerlendirmesinde bulundu. Antarktika bölgesinde genellikle buz erimelerin az yaşandığını ve normalde Kuzey Kutbu'ndaki buzullarda büyük düşüşlerin görüldüğünü aktaran Sparrow, böyle bir düşüşü Antarktika'da görmeye alışkın olmadıklarını vurguladı. Sparrow, "sıcak deniz dalgasının" balıkların dağılımını ve okyanus ekosistemlerini de etkileyeceği konusunda uyararak, bunun "sadece suyun yüzey sıcaklığının değil tüm okyanusun ısınması ve orada yüzlerce yıl depolanacak enerjiyi emmesi" anlamına geldiğini belirtti. REKLAM El Nino hava koşullarının yaşandığı yılda, ısının okyanuslardan atmosfere hareket ettiği için daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldığını belirten Sparrow, "Aslında bu sürecin başındayız. El Nino, yılın ilerleyen zamanlarında olacağı kadar büyük bir etki yaratmadı. Yani El Nino koşulları, henüz tam olarak harekete geçmemiş olmasına rağmen Kuzey Atlantik'te bu yüksek sıcaklıkları görüyoruz." ifadelerini kullandı. Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli bir farkla kırdı.