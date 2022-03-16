Bu kez tutuklu hasta doktora saldırdı!

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Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor.

DAHA ÖNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Berfin Adıcan'ın haberine göre göre, bu kez de tutuklu bir hasta tedavi için getirildiği Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde doktora saldırdı. Saldırganın ise daha önce aynı doktoru istediği ilacı yazmadığı için ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Bahadır Erdoğan

"5-6 KEZ TEKME DARBESİ ALDIM"

Yaşanan olayda ise tekmeli saldırıya uğrayan doktorun beyaz kod verdiği ve saldırının da jandarma tarafından engellendiği öğrenildi. Doktorun ise saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Yaşadığı dehşeti anlatan Dr.Bahadır Erdoğan, "Birden diz altıma 5-6 kez tekme darbesi aldım. Döndüğümde jandarma ekiplerinin güçlükle tutuklu bir hastayı engellediklerini gördüm." dedi.