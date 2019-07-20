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HaberlerGündemSON DAKİKA hava durumu! Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi

Son dakika... Bu kentlerde yağışa dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde ise sıcaklıkların 2-4 derece artması bekleniyor

20.07.2019 - 09:24 | Güncelleme: İHAGündem
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İHA'da yer alan habere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu 28

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu 29

İZMİR: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

ADANA: Parçalı ve az bulutlu 33

BURSA: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 32

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu 32

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 40

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