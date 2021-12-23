Boya ustaları iskelede asılı kaldı!

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 6. katında boya yapan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35) iskele bozulunca mahsur kaldı.

AA'da yer alan habere göre, iki işçi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6. kata ulaşan merdiveniyle kurtarıldı.

İşçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.