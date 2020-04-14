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Bosch Türkiye'ye 500 milyon liralık ilave yatırım yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler var. Bosch Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon TL'lik İLAVE yatırımla Yeni Nesil Yüksek Basınç Pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank mesajıyla beraber söz konusu yatırımla ilgili Resmi Gazete'de yer alan kararı da paylaştı.

Buna göre Bursa'da yapılacak olan yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi proje bazlı devlet yardımı kararında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ilgili kararda "yeni nesil yüksek basınçlı benzin enjektör" şeklinde yer alan yatırımın konusu "Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör ve yüksek basınç pompası" olarak değiştirildi.

40 NİTELİKLİ PERSONEL

Kararla, yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasitelere, yıllık 7 milyon adet yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretiminin yanı sıra, yıllık 900.000 adet yüksek basınç pompası üretimi de dahil edildi. Kararla ayrıca, 1.24 milyar TL olarak belirlenen öngörülen toplam sabit yatırım tutarı, 1.74 milyar TL olarak, 314 olarak belirlenen ilave istihdam sayısı 606, 14 olarak belirlenen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak revize edildi.

Karar kapsamında sağlanması öngörülen desteklerde de değişiklik yapıldı.Buna göre, azami 20 milyon TL olarak belirlenen nitelikli personel destek miktarı 40 milyon TL'ye, 100 milyon TL olarak belirlenen enerji desteği ise 140 milyon TL'ye çıkarıldı.