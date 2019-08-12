Konya'da, dün gece yarısı yine kadına yönelik bir şiddet yaşandı. Olay, Mehmet Akif Mahallesi hastane yolundan meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Y. (42),işten çıkıp evine giderken, yolda ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Y. (52) ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı.

İKİ BACAĞINDAN VURDU

DHA'daki habere göre tartışma sırasında özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Yusuf Y., yanındaki tabancayı çekip, eşi Hülya Y.'yi iki bacağından vurdu. Yaralanan Hülya Y., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hülya Y., olay yerine gelen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.