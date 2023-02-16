Borsa yine yükselişle açıldı

5 günlük aranın ardından dün işlemlerin açıldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü yüzde 9.88'lik yükselişle 4.950 puandan kapatmıştı.

BIST 100, açılışta yükselişini bugüne de taşıyarak açılışta yüzde 7.5 artarak 5.320 puana çıktı.

Daha sonra 5.165 puana kadar geriledi. Günlük yükselişi yüzde 4.4'e çekildi.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.