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Haberler Borsa Son dakika: Borsa yine yükselişle açıldı

Borsa yine yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da dün yüzde 9.88 tırmanan BIST 100 endeksi yeni güne de yüzde 7.5'lik yükselişle başladı. Daha sonra kazancının bir kısmını geri verdi

Giriş: 16.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Borsa yine yükselişle açıldı
HABERTURK.COM

5 günlük aranın ardından dün işlemlerin açıldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü yüzde 9.88'lik yükselişle 4.950 puandan kapatmıştı.

BIST 100, açılışta yükselişini bugüne de taşıyarak açılışta yüzde 7.5 artarak 5.320 puana çıktı.

Daha sonra 5.165 puana kadar geriledi. Günlük yükselişi yüzde 4.4'e çekildi.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.

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