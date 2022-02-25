Bolu'daki dehşetten eski nişanlı çıktı!

İHA

Bolu'da 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, Ankara'da yapılan operasyonla 3 arkadaşı ile birlikte yakalandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı Makbule M.'nin (32) evine giden Sefa C. (28), evde Beyazıt Bestami (23) ve kardeşi Muhammed Ay (24) ile karşılaştı.

BIÇAKLA 2 KARDEŞİ YARADI

Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay ise olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

Bıçaklanarak öldürülen Beyazıt Bestami Ay.

KARDEŞLERDEN BİRİ KUTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANKARA'DA ARKADAŞLARI İLE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Sefa C.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti.

Ankara'ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda ticari takside olduğu sırada yakalandı. Sefa C. ile şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.