İHA

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılaşan Beyazıt Bestami Ay (23) ve kardeşi Muhammed Ay ile S.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan kardeşleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.