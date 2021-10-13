Boğaz'daki tekne turu ücretini fazla buldular! Dehşet saçtılar!

İstanbul'da, Beşiktaş Bebek sahilinde 4 Ekim'de saat 04.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddialara göre, aralarında sosyal medya ünlüsü DJ Baran Taşkut olarak bilinen Yusuf Taşkut'un da bulunduğu bir grup, boğazda tekne turu yapmak istedi.
"BİR SAATLİK ÜCRET 250 TL" DEDİ
DHA'da yer alan habere göre yapılan boğaz turunun ardından iskeleye yanaşan tekne sahibi 'bir saatlik boğaz turunun 250 lira olduğunu' söyledi. Boğaz turunun ücretini çok bulan grup, tekne sahibi ile tartışmaya başladı.
DARP EDİP SİLAHLA VURDULAR
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaş grubu, tekne sahibi ve iki çalışanı darp edip silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
POLİS, KAÇANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ
Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrası Oğuzhan A., Yusuf Taşkut ve silahı kullanan Ömer T.'yi silahıyla gözaltına aldı.
BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST KALDI
Şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Ömer T. tutuklanırken Oğuzhan A. ile Yusuf Taşkut adli kontrolle serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!