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Son dakika hava durumu: Bodrum ve Marmaris'te şiddetli sağanak

Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oldu: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Türkiye bu kez Bodrum ve Marmaris'te yaşanan sağanak felaketine tanık oldu. Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

05.12.2021 - 14:15 | Güncelleme: GÜNDEM
Genel

  • Meteoroloji 4'ünü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

     

  • DHA'nın haberine göre, gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağmur nedeniyle özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı.

  • KAYA PARÇALARI YOLA SAVRULDU

    Dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine Mumcular Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

  • Ayrıca, Mazı Mahallesi'nde taşan dere denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

  • Öte yandan, Bodrum Belediyesi'ne bağlı 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 işçi su taşkınlarına karşı sahada çalışma yaptı. Bodrum genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

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